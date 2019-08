V boj za četrtfinale dva slovenska ženska para

Ljubljana, 2. avgusta - Slovenske odbojkarice na mivki so prvi dan glavnega dela turnirja svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani končale s polovičnim uspehom. V boj za četrtfinale se podajata dva para, Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar ter Nina in Tajda Lovšin, preostali slovenski dvojici sta nastope zaključili.