Na cestah danes prometno najbolj obremenjena sobota

Ljubljana, 3. avgusta - Po podatkih Darsa sta danes in prihodnji teden pred nami dve prometno najbolj obremenjeni soboti. Pričakujemo lahko močno obremenjenost avtocest, zastoje na vseh mejnih prehodih s Hrvaško, v Istri in pred Karavankami. Čakalne dobe na mednarodnih mejnih prehodih bodo najmanj 30 minut. Obremenjeni bosta tudi vzhodna in južna ljubljanska obvoznica.