Ob koncu veljave pogodbe INF svarila pred oboroževalno tekmo

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Moskva/Washington/Bruselj, 2. avgusta - Rusija in ZDA sta danes sporočili, da njuna pogodba o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF) iz leta 1987 ne velja več. Krivdo za to pripisujeta druga drugi. Moskva je ob tem predlagala moratorij na nameščanje tovrstnih raket, kar so ZDA in zveza Nato zavrnili. Nato in Evropska unija sta opozorila pred oboroževalno tekmo.