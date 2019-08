Napako sistema uprave za javna plačila sanirali

Ljubljana, 2. avgusta - Napako sistema uprave za javna plačila, do katere je prišlo danes zaradi izpada električne energije, so sanirali in sistem bi moral znova delovati, so za STA povedali na ministrstvu za javno upravo. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da naj škode zaradi začasne nedosegljivosti spletnega portala uprave ne bi bilo.