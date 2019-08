Jorgić in Galičeva najvišje doslej

Ljubljana, 2. avgusta - Dobri nastopi na zadnjih turnirjih svetovne serije so najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgića pripeljali do najvišjega mesta na lestvici ITTF v karieri. Na avgustovski lestvici je Hrastničan napredoval za osem mest in je trenutno 38. igralec sveta. Doslej je bila njegova najboljša uvrstitev 40. mesto.