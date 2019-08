V Indoneziji umaknili opozorilo pred cunamijem

Džakarta, 2. avgusta - Indonezijske oblasti so umaknile opozorilo pred cunamijem, ki so ga sprožile potem, ko je močan potres z magnitudo 6,9 stresel območje ob južni obali gosto poseljenega otoka Java in med ljudmi povzročil paniko. Oblasti so sprva ocenjevale, da bi lahko bili popotresni valovi visoki do tri metre. Poročil o morebitnih žrtvah ali škodi še ni.