Na Jelšanah prijeli moškega, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica

Jelšane, 2. avgusta - Policisti so minuli teden na mejnem prehodu Jelšane prijeli 54-letnega državljana Turčije in Nemčije, za katerim je bila razpisana mednarodna tiralica. Po zaslišanju pri preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru so ga sodno pridržali. Prav tako na Jelšanah pa so danes prijeli osem Turkov s ponarejenimi diplomatskimi potnimi listi.