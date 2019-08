Ameriške tovarne junija z več naročili

Washington, 2. avgusta - Ameriške tovarne so junija dobile za 0,6 odstotka več naročil kot maja, ko so po navzdol popravljenih podatkih beležile 1,3-odstotni padec, kar pomeni, da je junijska rast prva po treh mesecih nazadovanja. V primerjavi z junijem lani so naročila narasla za 0,2 odstotka, je danes objavilo ameriško ministrstvo za trgovino.