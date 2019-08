Arso zaradi fekalnega onesnaženja odsvetuje kopanje v Žusterni

Ljubljana/Koper, 2. avgusta - Zaradi zaznanega fekalnega onesnaženja Agencija RS za okolje (Arso) in Nacionalni institut za javno zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje med kopališčem Žusterna pri Kopru in kopalnim območjem Žusterna - Avtokamp Jadranka, so danes sporočili z Arsa. Koprski zavod za šport bo v vmesnem času kopalcem omogočil brezplačno uporabo bazena.