Kronanje kraljice terana za uvod v praznik terana in pršuta

Dutovlje, 3. avgusta - S kronanjem nove kraljice terana, ki bo krono nosila do leta 2021, se bo drevi v Pliskovici začel 49. Praznik terana in pršuta. Praznik bo letos trajal dober teden dni in se bo zaključil prihodnjo nedeljo, 11. avgusta, s tradicionalno povorko s ciljem na prireditvenem prostoru v Dutovljah.