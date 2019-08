Iški vintgar ostaja brez urejene turistične ponudbe

Ig, 12. avgusta - Ob lepem in vročem vremenu je v Iškem vintgarju obiskovalcev hitro preveč, kar posledično pomeni več napačno parkiranih vozil in seveda smeti. Razvoj turizma zahteva celosten in strateški pristop, česar se Občina Ig zaveda, zato bo v naslednjih letih postopoma pričela z načrtom upravljanja v Iškem vintgarju, so sporočili iz občine.