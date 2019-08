Po dolenjski avtocesti vozila z 211 kilometri na uro in prehitevala po desni

Novo mesto, 2. avgusta - Novomeški policisti so med četrtkovim nadzorom prometa na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Obrežjem zasačili 29-letnega slovenskega državljana, ki je vozil s hitrostjo 211 kilometrov na uro. Enako hitrost so na tem cestnem odseku izmerili še 23-letnemu švicarskem državljanu, omenjena dirkača pa sta tudi prehitevala po desni.