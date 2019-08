V tujini prijeli tri slovenske državljane

Dunaj/Slavonski Brod, 2. avgusta - Slovenska in avstrijska kriminalistična policija sta v torek uspeli najti in prijeti 46-letnega državljana Slovenije, ki so ga slovenski pravosodni organi iskali zaradi prestajanja enajstletne zaporne kazni. Enota hrvaške kriminalistične policije pa je v četrtek odvzela prostost še moškemu in ženski iz Slovenije z razpisano mednarodno tiralico.