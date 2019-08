Pred stoletjem so bralci prvič spoznali Zorra

Los Angeles, 5. avgusta - Ameriški pisatelj Johnston McCulley je avgusta leta 1919 preko večdelne revialne objave dela The Curse of Capistrano svetu prvič predstavil zamaskiranega jezdeca Zorra. Še po stoletju junak ostaja aktualen in je oral ledino za mnoge danes priljubljene junake, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.