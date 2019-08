Slabša prodaja v ZDA in Indiji oklestila četrtletni dobiček Honde

Tokio, 2. avgusta - Tretji največji japonski avtomobilski proizvajalec Honda Motor je med aprilom in junijem ustvaril 172 milijard jenov (1,43 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 29,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V družbi so krivdo pripisali slabši prodaji na ameriškem in indijskem trgu, piše nemška tiskovna agencija dpa.