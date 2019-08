Taja Smukavec 14. na SP za mlajše člane

Bukarešta, 2. avgusta - Sprinterka na mirnih vodah Taja Smukavec je bila danes edina Slovenka, ki se je podala na tekmovališče svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v romunskem Pitestiju. V konkurenci kajakašic do 23 let je osvojila 14. mesto na 1000-metrski razdalji.