Začela se je nadgradnja železniške proge med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami

Celje, 4. avgusta - Direkcija RS za infrastrukturo je v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje začela z urejanjem zadnjega odseka med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami, vključno z nadgradnjo železniške postaje Rimske Toplice. V gradnji je tudi nov most čez Savinjo. Vrednost del znaša 77,7 milijona evrov, zaključena pa bodo do junija 2020.