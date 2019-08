Savdska Arabija bo ženskam dovolila, da potujejo v tujino brez moških skrbnikov

Rijad, 2. avgusta - V Savdski Arabiji bodo odrasle ženske poslej lahko same pridobile potni list in v tujino potovale brez dovoljenja in spremstva moških skrbnikov, so v četrtek sporočile oblasti v Rijadu. Kritiki opozarjajo, da spremembe, ki naj bi ženskam zagotovile več pravic in svoboščin, še vedno ne odpravljajo sistema skrbništva.