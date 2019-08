Danes nevihte in krajevna neurja po vsej državi

Ljubljana, 2. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi neviht razglasila oranžno stopnjo ogroženosti po vsej državi. Nevihte se bodo širile od severozahoda in nato dosegle osrednjo Slovenijo. Popoldan bodo zajele tudi jugovzhodni del države, kjer so možne izdatnejše padavine. Na Primorskem lahko piha veter s sunki od 70 do 100 kilometrov na uro.