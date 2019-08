Mednarodni filmski festival Kranjska Gora: Po domače

piše Alenka Vesenjak

Kranjska Gora, 2. avgusta - V Kranjski Gori in okolici poteka četrti Mednarodni filmski festival Kranjska Gora, ki ga organizira igralec, režiser in producent Matjaž Javšnik z ekipo. Festival je iz več razlogov prav posebno doživetje. Če pričakuješ, da bo potekal v skladu z napovedanim programom, kaj hitro potoneš v obup, če se zgolj prepustiš vzdušju, je to pravi kraj zate.