RTV Slovenija vabi k sodelovanju na izboru predstavnika za Evrovizijo

Ljubljana, 2. avgusta - Razvedrilni program TV Slovenija je objavil vabilo za sodelovanje na izboru predstavnika RTV Slovenija za 65. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2020, Emi 2020. Novost so prijave v dveh kategorijah: za novince in uveljavljene izvajalce. Vabilo je odprto za prijave do vključno 19. septembra za novince in 18. novembra za uveljavljene izvajalce.