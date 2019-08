Trump zaradi izstrelitve severnokorejskih raket "ne vidi težav"

Washington, 2. avgusta - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek izjavil, da "ne vidi težav" zaradi poskusov Severne Koreje, ki je ta teden izstrelila tri rakete kratkega dosega. Velika Britanija, Francija in Nemčija so poskuse Pjongjanga, ki so na Zahodu vnovič sprožili bojazen, da Severna Koreja razvija rakete dolgega dosega, obsodile.