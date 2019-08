Ljubljana, 2. avgusta - Nogometaši Olimpije in Domžal so sinoči končali evropsko sezono. Za Olimpijo je bila na dveh tekmah 2. kroga kvalifikacij premočna turška ekipa Malatyaspor, za Domžale pa švedski Malmö. Trenerja Safet Hadžić in Simon Rožman sta zadovoljna s predstavo svojih ekip.