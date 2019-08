Newyorške borze po Trumpovi napovedi končale v rdečem

New York, 1. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili izrazito nižje. Vlagatelji so negativno reagirali na napoved Donalda Trumpa, ki je na Twitterju zapisal, da bo s septembrom uvedel za dodatnih 300 milijard carin na kitajsko blago, poroča francoska tiskovna agencija AFP.