Ljubljana, 2. avgusta - Grega Repovž v komentarju Dnevnik in Večer piše o ustanovitvi nove družbe, ki bo združevala časnika Dnevnik in Večer, ter komentira razmere na slovenskem medijskem trgu, ki ga zaznamuje pasivnost politike v odnosu do medijev, majhnost trga in vpliv novih medijev.