Vlada in opozicija v Mozambiku podpisali mirovni sporazum

Maputo, 1. avgusta - Predsednik Mozambika Filipe Nyusi in vodja opozicijske stranke Renamo, Ossufo Momade sta danes podpisala zgodovinski mirovni sporazum. S tem sta skoraj 27 let po koncu prve državljanske vojne uradno končala konflikt med vlado in sedaj že nekdanjim uporniškim gibanjem Renamo.