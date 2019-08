Kitajska po obnovi trgovinskih pogajanj povečala nakup kmetijskih pridelkov iz ZDA

Peking, 1. avgusta - Kitajska je po obnovi trgovinskih pogajanj povečala nakup kmetijskih pridelkov iz ZDA, so danes sporočili iz Pekinga. Ameriški in kitajski pogajalci so se v minulih dneh po poročanju tiskovne agencije AFP srečali v Šanghaju, velikega napredka pa naj ne bi bilo, saj so največ časa namenili formi, ne pa vsebini.