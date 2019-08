Tehniki zdravstvene nege na delovnih mestih diplomiranih medicinskih sester ne bodo plačani slabše

Ljubljana, 1. avgusta - Tehniki zdravstvene nege, ki več let opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester in bodo skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti prerazporejeni na novo, zahtevnejše delovno mesto, ne bodo plačani slabše, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Uvrščeni bodo namreč najmanj en plačni razred višje glede na prejšnje delovno mesto.