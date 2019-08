Iz Istanbula izgnali 15.000 neregistriranih migrantov

Istanbul, 1. avgusta - V manj kot treh tednih so iz Istanbula izgnali več kot 15.000 neregistriranih migrantov, med njimi 2630 Sircev, so danes sporočili iz urada guvernerja turške metropole. Izgon so izvedli v okviru vladnega relokacijskega načrta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.