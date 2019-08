Predstavniki operativne skupine krajanom predstavili aktivnosti po izlitju kerozina

Hrastovlje, 1. avgusta - Predstavniki operativne skupine so popoldne krajanom Dola pri Hrastovljah predstavili vse izvedene aktivnosti in stanje po izlitju kerozina konec junija. Slovenske železnice, ki so prevzele monitoring vode, bodo poleg tega izvedle ukrepe za aktivacijo vrtine V3 ter pripravile operativne načrte za morebitno črpanje kerozina oz. onesnažene vode.