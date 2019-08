Minister BiH trdi, da ima dokaze o neprimernem ravnanju hrvaških policistov z migranti

Sarajevo, 1. avgusta - Minister za varnost BiH Dragan Mektić je v pogovoru za sarajevski portal Faktor danes znova obtožil hrvaške policiste, da v BiH prisilno vračajo migrante, ki nezakonito prestopijo mejo med državama. Obtožil jih je tudi, da oboroženi nezakonito vstopajo na ozemlje BiH in da so nasilni do migrantov. Zatrdil je, da ima dokaze o tem.