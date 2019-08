Zakonca iz Kranja naj bi pri trgovanju z vrednostnimi papirji oškodovala več ljudi

Koper, 1. avgusta - Koprski kriminalisti so julija zaključili preiskavo goljufije in na koprsko tožilstvo podali ovadbo zoper zakonca iz Kranja, ki naj bi pri trgovanju z vrednostnimi papirji oškodovala več oseb za več stotisoč evrov. Zato policija opozarja vlagatelje, naj bodo pozorni pri sklepanju poslov in preverijo dovoljenja tistih, s katerimi poslujejo.