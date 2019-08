Na slovenskih cestah povečan promet z zastoji

Ljubljana, 1. avgusta - Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani so na območju 14 kilometrov nastali zastoji, zaradi prometne nesreče pa je oviran promet tudi med Vrhniko in Brezovico, pot se podaljša za več kot 30 minut. Zaradi povečanega prometa proti morju in v obratni smeri pa je gneča tudi na mejnih prehodih, poroča prometnoinformacijski center.