Slovenski projekt med finalisti izbora za kristalno tehtnico sodstva

Ljubljana, 1. avgusta - Projekt Izboljšanje kakovosti sodstva se je uvrstil med štiri finaliste v izboru za nagrado kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska komisija. Na ta način so prizadevanja za nadaljnje izboljševanje delovanja slovenskega sodnega sistema dobila novo potrditev na mednarodni ravni, so sporočili z vrhovnega sodišča.