V ospredju trgovanja na Ljubljanski borzi delnice Krke

Ljubljana, 1. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v dopoldanskem trgovanju na Ljubljanski borzi nekoliko pridobil in je 0,8 odstotka nad izhodiščem. V ospredju trgovanja so po objavi poročila o poslovanju predvsem delnice Krke, s katerimi so posredniki sklenili že za več kot milijon evrov poslov, delnice pa so pridobile skoraj odstotek vrednosti.