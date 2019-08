ZDA in talibani pred odločilnim krogom pogovorov

Doha, 1. avgusta - ZDA in talibani v katarski Dohi začenjajo nov krog pogovorov o politični rešitvi konflikta v Afganistanu. V Kabulu so optimistični, da bi v Dohi lahko prišlo do preboja. "Pričakujemo, da bi v naslednjih dneh že lahko prišlo do dogovora," so za nemško tiskovno agencijo dpa ocenili v afganistanski vladi.