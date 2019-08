Ljubljana, 1. avgusta - Danes mineva 130 let od uvedbe zdravstvenega zavarovanja na Slovenskem. Leta 1889 je bila namreč ustanovljena prva bolniška blagajna v Ljubljani, so spomnili na ZZZS. S tem je bil po načelu solidarnosti omogočen razvoj zdravstvene oskrbe vsem zaposlenim in njihovim družinskim članom. Danes v Sloveniji ta pridobitev velja za vse prebivalstvo.