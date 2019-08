Posodobitev in nadgradnja pregrade Vonarje bo zaključena pozno jeseni

Podčetrtek, 1. avgusta - Vsa gradbena dela glede posodobitve in nadgradnje pregrade Vonarje, ki so se začela februarja, potekajo brez težav in po zastavljeni časovnici. Kot so danes za STA povedali na Direkciji RS za vode, se bodo po pričakovanjih vsa dela zaključila pozno jeseni. Ker se del Vonarskega jezera nahaja na hrvaškem ozemlju, v projektu sodeluje tudi Hrvaška.