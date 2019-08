Srbski glasbenik Koja v londonski bolnišnici okreva po možganski kapi

Beograd, 1. avgusta - Srbske Novosti so poročale, da je družina znanega glasbenika Dušana Kojića - Koje iz zasedb Šarlo Akrobata in Disciplin A Kitschme potrdila, da glasbenik po možganski kapi okreva v londonski bolnišnici. Družina je v sporočilu za javnost prosila za diskretnost in dodala, da bodo javnost ob pravem času seznanili z glasbenikovim zdravstvenim stanjem.