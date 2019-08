Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 1. avgusta - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo zlasti v zahodnih in severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.