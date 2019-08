Sredino neurje po državi povzročilo nekaj nevšečnosti

Ljubljana, 1. avgusta - Sredino neurje je predvsem v Prekmurju, na Dolenjskem in Notranjskem povzročilo nekaj nevšečnosti. Meteorna voda je tako zalila več objektov v Beltincih, Odrancih, Črenševcih, Puconcih in Kočevju. Na Vrhniki je veter prevrnil nekaj šotorov na prireditvi, v Turnišču pa je voda zalila ulico, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.