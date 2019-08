Azijske borze razočarane nad Fedom sklenile s padci

Tokio, 1. avgusta - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče, izjema je bila borza v Tokiu. Vlagatelji so razočarani nad rezultatom zasedanja Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed). Ta je prvič po decembru 2008 znižal ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na raven med dva in 2,25 odstotka. Vlagatelji so upali, da bo rez večji.