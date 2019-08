Milanič: Verjeli smo do konca

Stockholm, 1. avgusta - Nogometaši Maribora so v sredo v švedski prestolnici do konca trepetali za uvrstitev v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov, a so se z golom Romuna Alexandra Cretuja v 117. minuti vendarle zagotovili napredovanje. Trener vijoličastih Darko Milanič je poudaril, da je bilo ključno, da so do konca verjeli v uspeh.