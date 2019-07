Ljubljana, 31. julija - Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem v smeri proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, ki je pozno popoldne ustvarila območje zastoja, dolgo kar 14 kilometrov. Še vedno so sicer zastoji na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano. Potovalni čas se podaljša le še za nekaj minut, poroča prometnoinformacijski center.