V prodaji od danes tudi enotne vozovnice za enkratne vožnje

Ljubljana, 1. avgusta - Potem ko je junija zaživela enotna mesečna in letna enotna vozovnica za javni potniški promet, bodo lahko uporabniki od danes naprej kupovali tudi enotne vozovnice za enkratne vožnje ter dnevne in tedenske vozovnice. Pri omenjenih se bo cena v predprodaji izračunala na podlagi najkrajše razdalje med vstopnim in izstopnim postajališčem.