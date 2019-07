Izolska bolnišnica v prvem polletju z 255.000 evrov presežka

Izola, 31. julija - Poslovanje Splošne bolnišnice Izola (SBI) je še naprej pozitivno. V prvem letošnjem polletju so za okoli šest odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali prihodke, ki so znašali slabih 27,6 milijona evrov, ob tem pa so zabeležili za 255.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki, izhaja iz poročila, ki ga je danes potrdil svet zavoda.