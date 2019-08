Scorsese in De Niro se že dogovarjata za novo sodelovanje

Los Angeles, 1. avgusta - Po devetih igranih filmih, ki sta jih posnela skupaj, bi ameriški režiser Martin Scorsese in igralec Robert De Niro lahko kmalu ponovno sodelovala. Po pisanju filmskega portala Deadline.com se De Niro dogovarja za vlogo v filmu Killers of the Flower Moon, v katerem bo zaigral tudi Leonardo DiCaprio, ki prav tako pogosto sodeluje s Scorsesejem.