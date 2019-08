O dopustu lahko le sanja skoraj tretjina Evropejcev

Luxembourg, 3. avgusta - Poletje za mnoge Evropejce predstavlja čas počitnic in potovanj. Ne glede na to pa si v EU leta 2018 kar 28,3 odstotka starejših od 16 let ni moglo privoščiti tedenskega dopusta stran od doma. Med 28 državami EU je bil delež prebivalcev, ki so lahko o počitnicah le sanjali, več kot 50-odstoten tudi na Hrvaškem. V Sloveniji je bil 21,8-odstoten.