Zavod za gozdove bo v prihodnjih petih letih potreboval 250 inženirjev gozdarstva

Ljubljana, 4. avgusta - Na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer je trenutno zaposlenih 650 strokovnjakov, v prihodnjih petih do 10 letih napovedujejo močno zaposlovanje, bistveno večje od trenutnega vpisa na ustreznih študijskih programih. V prihodnjih petih letih bodo po pričakovanjih potrebovali vsaj 250 inženirk in inženirjev gozdarstva, so poudarili.