V avtomobilu prevažal šest turških Kurdov in povzročil nesrečo

Ormož, 31. julija - Policisti so v torek popoldne ustavili Srba, ki je v avtu s hrvaško registracijo peljal šest turških Kurdov, ki so nedovoljeno vstopili v državo. Voznik sprva policistom ni ustavil, zato so mu sledili, ustaviti so ga uspeli po 10 minutah. Med begom je povzročil prometno nesrečo, so sporočili s PU Maribor. Turke bodo policisti vrnili na Hrvaško.